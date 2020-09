Attaque contre Abdoulaye Baldé : La réponse salée servie à Ousmane Sonko par la jeunesse de l’Ucs.

Ousmane Sonko doit comprendre qu’il n’arrive pas à la cheville d'Abdoulaye Baldé











"Les masques ont fini de tomber sur Ousmane Sonko. C’est étrange de voir un homme qui n’a jamais rien réalisé, dans une prétention de se considérer comme le seul homme valable de ce pays. Ce monsieur doit d’abord comprendre que Abdoulaye Baldé ne boxe pas dans la même catégorie que lui, dans aucun domaine, il ne lui arrive à la cheville. Lui a été radié de la fonction publique pour manquement grave à la déontologie de l’administration alors qu’il n’est même pas arrivé à la fonction de Chef de Division pendant que Abdoulaye Baldé a pris une retraite anticipée, après avoir gravi tous les échelons de l’administration de jeune commissaire à Inspecteur Général d’Etat (la plus haute fonction de l’administration), pour se lancer en politique et se mettre au service des populations".







Ni Macky Sall, ni Idrissa Seck encore moins Abdoulaye Baldé ne sont ses alter ego











"Je rappelle à DJIMBORI, que les hommes politiques qu’il semble mépriser aujourd’hui, sont tous de hauts cadres de l’administration Sénégalaise. Ni Macky Sall, ni Idrissa Seck, encore moins Abdoulaye Baldé ne sont ses alter ego. Tous ces hommes ont fait leurs preuves de la base au sommet, avant de prétendre diriger ce pays. Tenter de se mesurer à Abdoulaye Baldé est à la limite ridicule pour lui. La seule élection à laquelle on peut insinuer une confrontation entre ces deux hommes, remonte aux législatives de 2017 où il a été élu à la base du plus fort reste en n’obtenant que la moitié des voix obtenues par Abdoulaye Baldé (37.000 voix contre 65.000 voix)".







"Il joue avec les chiffres pour manipuler les esprits"







"Toutes les déclarations qu’il a tenues à Ziguinchor sont fausses et sans fondement. Hélas, on ne pouvait pas attendre mieux de lui, il est un habitué des faits. Jouer avec les chiffres, manipuler les esprits, raconter sa vie, sont ses seuls jeux favoris.



Il a eu le toupet de se prononcer sur le plan directeur d’assainissement de Ziguinchor sans aucune maitrise de ce qu’il raconte. Qu’il retienne pour sa gouverne, que les 21 milliards dont il parle, sont prévus dans le plan décennal de lutte contre les inondations. Cette prévision est une déclinaison du plan directeur d’assainissement dont le coût global est 50 milliards et sera intégralement financé par l’État. Ce plan directeur est composé de deux volets : un volet drainage des eaux usées qui constitue la phase prioritaire dont les travaux sont en cours avec 7 milliards déjà injectés, contrairement aux 5 milliards qu’il a annoncés ; Un volet drainage des eaux de pluie dont l’enveloppe est en cours de mobilisation et que les travaux démarreront incessamment".







"Cette notion de compétence partagée n’existe que dans sa tête"







"Notre accusateur ose affirmer que l’assainissement est une compétence partagée. Je l’invite tout simplement à nous sortir de la loi 2013-10 du 28 Décembre 2013 portant code général des collectivités territoriales, une seule disposition qui indique une responsabilité des collectivités territoriales en matière d’assainissement. Mieux, quand il est parti faire sa promenade à Keur Massar, il n’a pas une seule fois interpellé le Maire de cette localité ; c’est parce qu’il pense que les Ziguinchorois sont aussi faciles à duper au point qu’il peut leur faire gober cette notion de compétence partagée qui n’existe que dans sa tête. Il est d’ailleurs resté trois jours à attendre la pluie pour faire son show et il n’a pas vu une seule goutte d’eau".







Le vrai montant du marché du curage est 40.800.919 f CFA







"L’autre gros mensonge, c’est quand il affirme que la commune de Ziguinchor a dépensé deux cent millions (200.000.000 F CFA) pour le curage des caniveaux. Le montant de ce marché est de quarante millions huit cent mille neuf cent dix de francs CFA pour être précis (40.800.919 F CFA). Lorsqu’un inspecteur des impôts et domaines se permet d’affirmer qu’un lotissement serait fait sans aucune base légale sous prétexte que la commune n’a pas reçu d’autorisation de lotir, on est en droit de se demander s’il n’est pas animé de la seule volonté de nuire. Il n’ose pas ignorer que la base légale d’un lotissement n’est rien d’autre que la délibération du conseil municipal..."







"L'initiative du lotissement de Diabir émane de la volonté de la population"







"Le lotissement de Diabir auquel il fait allusion, est en attente de cette réunion de la commission régionale avant transmission du dossier au ministère concerné. Pour rappel, l’initiative de ce lotissement émane d’une volonté des populations du quartier de Diabir qui, à plusieurs reprises ont saisi le maire sur cette question parce qu’étant dans le besoin impérieux d’avoir accès aux services sociaux de base. C’est d’ailleurs ces mêmes populations qui ont conduit tout le processus de recensement des occupants sous l’assistance des services techniques, en atteste la présence des notables de ce quartier dans cette conférence de presse".







"Il n'a aucun respect pour les institutions de ce pays"







"Ce qui est à la limite moquant dans tout ça, c’est quand il nous parle de son ambition sur le foncier dans les « 30 communes de la Casamance ». Notre politicien est arrivé au paroxysme de ses délires en soutenant que le président Macky Sall n’a rien fait à Ziguinchor. Voilà ce qui démontre encore une fois qu’il ne connaît absolument rien de la Casamance qu’il prétend aimer et qui lui a tout donné. En lieu et place de contribuer à chercher une solution au différend qui oppose les populations de Niaguis à leur municipalité, il s’est tout simplement permis de lancer un appel à la révolte, quelle irresponsabilité. Il n’a aucun respect pour les institutions de ce pays, il jette le discrédit sur tout et ne voit du bon que pour lui".







"Les réalisations du chef de l'État en Casamance"







"Je me permets, de revenir avec vous, sans être exhaustif, sur quelques réalisations du Président Macky Sall dans la Casamance naturelle et particulièrement à Ziguinchor : La construction du pont de FARAFEGNE, une vieille revendication des Casamançais qui aujourd’hui a considérablement allégé les souffrances des Casamançais sur la traversée Gambienne ; L’achèvement des travaux de la RN6 ; La mise en place de 5 bateaux (3 pour les passagers et 2 pour le fret) ; Avec une réduction considérable des coûts du transport de 10.500 à 5.000 F ; Le lancement de 4 vols quotidiens entre Dakar et Ziguinchor ; L’électrification de toutes les grandes villes de la Casamance ; La construction du pont de MARSASSOUM ; La construction de la boucle du BOUDIE sur 82k, de Marsassoum à Sédhiou en passant par les communes de DJIBABOUYA, BEMET, DJIREDJI et BAMBALY ; La construction des routes à SEDHIOU et MARSASSOUM ; L’implantation du Domaine Agricole Communautaire de SEFA ; La construction de la Boucle du BOULOUF ; L’implantation de l’agropole sud à Adéane pour un coût de 57 milliards 600 millions pour la transformation des produits agricoles ; Le projet de construction de la RN4 ; Le dragage du fleuve Casamance, l’agrandissement du port et les gros aménagements au quai de pêche de Ziguinchor qui feront de la région un hub maritime ; La voirie intérieure des communes de Ziguinchor, Bignona, Kolda, Sédhiou, Bounkiling, Vélingara et Oussouye dans le cadre de PROMOVILLES ; L’octroi de plus de 4000 lampadaires solaires aux communes de la Casamance ; L’octroi de 5 milliards sur 5 ans à la commune de Ziguinchor dans le cadre de PACASEN qui permettra à la commune de Ziguinchor de réaliser de gros investissements qui vont davantage améliorer le visage de notre chère ville.







"Abdoulaye Baladé a rendu tous les honneurs à Ziguinchor"







"Il aurait dû être plus sensible envers les Ziguinchorois en partageant avec eux leurs peines engendrées par cette pandémie. Mais hélas, il n’y a qu’une seule chose qui l’intéresse, le gain électoral alors qu’il n’a jamais rien réalisé jamais exercé de responsabilité.



Abdoulaye Baldé a apporté toute sorte d’assistance aux Ziguinchorois avant d’être maire. Abdoulaye Baldé a rendu tous les honneurs à Ziguinchor. C’est grâce à lui que cette ville est aujourd’hui citée dans la quasi-totalité des instances internationales".