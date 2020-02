Atletico Madrid – Liverpool : Les « Reds » en quête d’une première victoire contre les « Colchoneros », en LDC.

L’Atletico Madrid reçoit Liverpool ce mardi à 20h00 GMT au Wanda Metropolitano. Une affiche de rêve en terre Espagnole, avec des Anglais rois d’Europe. Les champions en titre seraient d’ores et déjà en danger ce soir pour cette affiche de huitièmes de finale aller. D’autant plus que les « Reds » n’ont jamais battu les « Colchoneros » en ligue des champions.



En six rencontres officielles, les deux équipes affichent un bilan mitigé de trois matches nuls, dont deux victoires pour l’Atletico et un seul succès pour le club Anglais. Pour pousser un peu plus dans les statistiques, il est important de souligner que la seule victoire au compteur de Liverpool a été enregistrée en Ligue Europa (2-1) le 29 avril 2019. Il faut revenir en 2008, pour trouver trace d’une confrontation entre les deux formations en Ligue des champions (1-1 à aller / 1-1.) D’ailleurs c’était sur ce même score de parité (1-1) que les deux clubs s’étaient quittés lors du tournoi de l’Audi Cup en 2017.



Pour la bande à Sadio Mané, il s’agit là d’un véritable challenge à relever pour des « Reds » à qui rien ne semble résister cette année. Du côté des Espagnols, un sursaut d’orgueil s’impose à Diego Simeone et ses troupes un peu en difficulté ces derniers moments.