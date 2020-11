Association /ENDEAVOUR ET TERANGA : M. Abdoul Aziz Sy, DG de SGO, revient sur les détails de l’opération

Endeavour Mining Corporation (Endeavour) et Teranga Gold Corporation (Teranga) ont ainsi annoncé ce 16 Novembre 2020, la conclusion d’un accord par lequel Endeavour acquiert toutes les actions ordinaires de Teranga et, à terme, mènera à la réunification des deux sociétés. Cette combinaison donne naissance à un des dix premiers producteurs d’or au monde et à un champion aurifère en Afrique de l’Ouest. Ensemble c’est environ 7 000 employés, huit mines en production et six projets de développement dans trois pays. En effet, Ils deviennent les premiers producteurs d’or au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, avec une production annuelle de 1,5 million d’onces. Face à la presse, M. Abdoul Aziz SY, le DG de Sabodala Gold Operation, est revenu largement sur les détails de cette opération.