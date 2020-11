Association / ENDEAVOUR ET TERANGA : « Les emplois seront préservés, les engagements sociaux et communautaires respectés » (Abdoul A. SY, DG/SGO )

La fusion annoncée entre Endeavour Mining Corporation (« Endeavour ») et Teranga Gold Corporation (« Teranga ») entrainera, il est vrai la disparition du nom de Teranga Gold, mais ne fera pas disparaître l’entreprise. En d’autres termes c’est le nom qui disparait pour devenir Endeavour. Par conséquent cette association n’entrainera aucune perte d’emplois. L'assurance est de M. Abdoul Aziz SY, le DG de Sabodala Gold Operation qui tenu à rassurer les communautés et les employés qui dépendent de l’entreprise. Ainsi, selon lui, « Les emplois seront préservés, les engagements sociaux et communautaires respectés... »