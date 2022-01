Assises des médias : une réponse structurelle au chaos informationnel qui menace la démocratie sénégalaise

Le Synpics, en collaboration avec les associations de média et sous la supervision d'un comité scientifique de haut niveau, organise les Assises des Médias. Selon une note parvenue à notre rédaction, l’Initiative de la tenue d’assises des médias par le SYNPICS a pour but de participer à consolider les garanties démocratiques dans l’espace global de l’information et de la communication.Dans un contexte de disruptions technologiques, ajoute l’organisation syndicale de la presse, cette initiative se veut une réponse structurelle au chaos informationnel qui menace la démocratie sénégalaise. Le lancement de ces assises est prévu demain jeudi 13 Janvier 2022 à partir de 09H30 à la Maison de la presse Babacar Touré.