Assises des médias : Une série de mesures annoncées pour assainir le secteur des médias au Sénégal.

Afin de bien réguler le secteur des médias au Sénégal, le directeur de la communication du ministère de la communication a annoncé une série des mesures qui seront prises par le gouvernement sénégalais. Des mesures qui vont de l’organisation à l’assainissement du secteur.



« Aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins, car nous avons d'abord une transformation numérique qui s'impose à nous dans tous les secteurs, surtout les médias. Et au rythme de notre démocratie nous devons surveiller cela en permanence et faire un seul bloc avec les mêmes objectifs et faire en sorte que la communication serve de levier pour la consolidation de notre démocratie et contribuer au développement socio-économique du pays et garantir la diversité dans tous les sens. Maintenant ceux qui n'ont rien à voir dans le secteur nous allons les extirper à travers la carte de presse, à travers la structuration des entreprises de presse. Nous comptons aussi sous l'appui des conclusions des assises pour nous renforcer davantage. Tous les textes sont finalisés.

Les médias publics y compris, nous sommes en train de les réformer. Nous avons déjà finalisé l'avant-projet concernant la publicité. Nous sommes en train de finaliser un plan stratégique du secteur », a souligné Ousseynou Dieng, le directeur de la communication du ministère de la communication à l’occasion du premier atelier sur les assises des médias…