Assises de l’entreprise 2023 : Amadou Ba sur les ambitions de l’État pour les PME

Présidant la deuxième édition des assises de l’entreprise ce jeudi 16 février 2023, le Premier Ministre a confirmé le soutien et l’ambition de l’État du Sénégal de soutenir les entreprises locales.

« Le Sénégal a pour ambition de faire émerger des champions, en attirant et en développant à partir de son territoire des investissements directs étrangers qui, en partenariat avec notre secteur privé local, positionneront notre pays dans les chaines de valeur mondiales et favoriseront l’éclosion d’un tissu dense de PME à travers des filières compétitives », a-t-il affirmé.



En effet, cette ambition a été exprimée dans la Stratégie nationale de Développement du secteur privé qui prévoit notamment, outre un soutien important aux entreprises nationales et le déploiement de stratégies de compétitivité filières, d’attirer et de développer des groupes mondiaux et régionaux.



Ainsi beaucoup d’investissements sont faits dans la mise en place des infrastructures nécessaires pour devenir un leader dans la région et une plaque tournante pour le commerce et l'investissement. Cela a permis d'amorcer l'industrialisation nécessaire au rééquilibrage durable de notre balance commerciale avec des plateformes industrielles, un pari industriel pour créer un pôle industriel à haute valeur ajoutée et un pôle logistique intégrés.