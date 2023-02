Assise de l’Entreprise 2023: le plaidoyer de Baidy Agne sur les créances et dettes intérieures

C’est ce jeudi 16 février 2023 que se tient la deuxième édition des assises de l’entreprise. Une rencontre d’échanges et de partage mais aussi de partenariat et de vérité entre entrepreneurs de secteurs divers.

Cette réunion a été présidée par le Premier Ministre M. Amadou Ba qui a d’ailleurs été interpellé sur plusieurs points relatifs à la bonne marche du secteur. En effet, M.Baïdy Agne, au cours de son allocution, a interpellé le 1er Ministre sur la question relative à l’augmentation des créances et de la dette intérieure.

« La dette intérieure, les créances échues à date, augmentent et leur soutenabilité se pose de plus en plus dans les secteurs d’activités tels le BTP, les infrastructures, les produits pétroliers, l’agro industrie et divers services. Certes nous comprenons les arbitrages de l’état régulateur en réponse au chocs exogènes faut-il subventionner, s’endetter ou les deux? Toutefois, il est urgent que l’entreprise ait cette visibilité sur la date de paiement de la dette intérieure échue », a exprimé le président du CNP.

Ainsi, il a aussi insisté sur l’intégration du statut de l’entreprise nationale dans le code des marchés et du service public qui, selon ses propos, est le résultat de plus d’une dizaine d’années de plaidoyers au sein du CNP...