Assemblée nationale : vote du budget du ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement

Ce samedi 26 novembre 2022, les députés procèdent au vote du projet de budget du ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement pour l’exercice 2023. À cet effet, le ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement a présenté un projet de budget qui s’élève à 925 078 513 903 FCFA en autorisations d’engagement et à 277 730 324 230 FCFA en crédits de paiement. Ainsi le budget de ce ministère a légèrement augmenté par rapport à l’année 2022 où le budget en autorisations d’engagement était de 905 622 236 852 FCFA et à 307 551 667 809 FCFA en crédits de paiement.