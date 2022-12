Assemblée nationale : le ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries glane 244,197 milliards FCFA de budget.

Le projet de budget du ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries est arrêté à 231,892 milliards FCFA en autorisations d'engagement et à 12,305 milliards FCFA en crédits de paiement. Ce projet de budget est réparti en deux (2) programmes. Il s'agit du Programme 1015 axé sur le Pilotage, la Coordination et la Gestion administrative dont les crédits sont arrêtés à 990, 938 millions FCFA. Par contre, le Programme 2049 centré sur la Compétitivité de l'Industrie sénégalaise a été crédité de 230,901 milliards FCFA en autorisations d'engagement et 11,314 milliards FCFA en crédits de paiement.

Le ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, Moustapha Diop, a défendu le projet devant les parlementaires. Il est assisté par le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba et le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions.