Assemblée nationale: le député Ibrahima Baba Sall élu nouveau 1er vice-président du Parlement

C’est à l’issue d’un vote que le député de la coalition BBY, Ibrahima Baba Sall est porté au poste de 1er vice-président de l’Assemblée nationale en remplacement de Abdoulaye Diouf Sarr nommé directeur général du Fonsis. Sur un suffrage de 105 votants, 93 parlementaires ont approuvé l’élection du nouveau vice-président contre deux (2). Neuf (9) députés se sont abstenus et deux (2) votes ont été qualifiés nuls.



«Je voudrais remercier le Président Macky Sall pour ce qu’il vient encore une fois de faire pour moi. Ce n’est pas une première. Il a été constant dans ses relations avec moi. », a confié Ibrahima Baba Sall qui a promis de s’engager au service de la République et de la population.



« L’Assemblée nationale c’est le miroir de notre démocratie et c’est à travers l’Assemblée qu’on peut comprendre le fonctionnement exact de la vitalité de nos institutions et pour cela j’apporterais mon appui et mon soutien à côté du président de l’Assemblée nationale», a déclaré Ibrahima Baba Sall.



Les députés vont procéder après une suspension de séance à l’examen du projet de loi modifiant la loi numéro 2004-16 du 4 juin 2004 portant loi d’orientation agro-sylvo-pastorale portée par le ministère de l’Agriculture, de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire (MAERSA).