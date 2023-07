Assemblée nationale : TAS note des subterfuges dans les projets de loi proposés

L’Assemblée nationale a procédé ce matin à l’ouverture de la session extraordinaire pour l’étude de lois notamment « le projet sur la révision de la constitution, sur le code de procédure pénale et sur le code électoral… ».



Le député et président de la république des valeurs a regretté le retard pour l’ouverture de la session et a noté sur les motifs évoqués sont infondés. Aussi, Thierno Alassane Sall au terme de cette ouverture de session soupçonne des subterfuges que le gouvernement du Sénégal tente d’adopter et qui va dérégler le calendrier électoral.