Assemblée nationale : Reprise de la séance plénière après les incidents survenus hier

La 14e législature vient de reprendre les débats pour la suite du vote du budget du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. Les incidents d’hier entre la députée Amy Ndiaye Gniby et son collègue Massata Samb hier, avaient poussé le président Amadou Mame Diop à suspendre la séance. Elle est reprise ce matin aux environs de 11h 30 après des échanges entre les groupes parlementaires.





La députée indexée avait été invitée à présenter publiquement ses excuses suite aux propos sur le leader du Pur (Parti pour l’Unité et le Rassemblement). Il restait près d’une vingtaine de députés pour que le ministre Antoine Félix Diome prenne la parole. À préciser que la députée Amy Ndiaye Gniby n'a pas assisté à la reprise de la séance...