Assemblée nationale / Modification du code électoral: Khalifa Sall et Karim Wade « réhabilités » par 124 députés

Au terme des discussions qui ont duré plusieurs heures ce samedi, l’article unique L28, L.29, L.57, L.120, L121, L122, L123 et L126 du Code électoral, 124 députés ont voté devant le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique le projet de loi N°12/2023 modifiant la loi N°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral. Personne n’a voté contre mais, une abstention est enregistrée. Un jour important pour les députés notamment des coalitions Wallu Sénégal et Taxawu Sénégal qui verront leur leaders que sont respectivement Karim Wade et Khalifa Sall participer à la prochaine présidentielle de 2024.







Des moments de tensions, d’émotions et même de souvenirs qui ont particulièrement marqué l’exclusion de ces deux potentiels candidats à la prochaine élection, du jeu politique depuis des années. Les députés de l’opposition, essentiellement ceux de la coalition Taxawu Sénégal et de Wallu Sénégal ont eu même à se heurter à leur collègues de Pastef, pas favorables à cette loi qui réintègre deux acteurs politiques majeurs, en laissant en rade, Ousmane Sonko qui s’est « décidément » retrouvé « seul » contre les conclusions « fructueuses» du dialogue national pour Khalifa Sall et Karim Wade.







Malgré les amendements sur l’article L57 du code électoral notamment évoqués par le président du groupe parlementaire de Yewwi Askan wi et membre de Pastef, Birame Souleye Diop, la majorité a estimé opportun et cohérent au regard des discussions issues du dialogue national, de faire revenir l’ancien maire de Dakar et Karim Wade dans l’espace politique.







Les dés sont ainsi jetés et l’espace politique va certainement subir une recomposition avec le retour des deux « K ».