Assemblée nationale : Mamadou Lamine Diallo propose la dissolution pour aller vers les ruptures prônées

« Je suis peut-être compliqué, mais cohérent »! C’est la réponse qui suffit à Mamadou Lamine Diallo pour rappeler à ses collègues parlementaires qu’il avait critiqué le régime de Macky Sall sur l’abus de la procédure d’urgence dans l’examen des projets de loi par l’Assemblee nationale. Les députés proposent ce vendredi une procédure d’urgence pour modifier le règlement intérieur de l’Assemblee nationale dans une séance extraordinaire qui n’a d’ailleurs, qu’un seul point à l’ordre du jour par définition. Ce que regrette MLD: « l’Assemblée nationale, - le Président, le Bureau, la Conférence des Présidents, les Députés savent depuis novembre 2022 que le règlement intérieur distribué en octobre 2022 aux députés est un faux. La Société civile était au courant aussi. On n'a rien fait. Brusquement, voilà qu’on nous convoque en procédure d’urgence après 21 mois. Bien que la correction du règlement intérieur s’impose évidemment » ajoutera le parlementaire qui se prononce sur la pertinence de cette Assemblée nationale. « Il est temps de dissoudre l’Assemblee nationale pour que le peuple élise des députés plus responsables et plus rigoureux, d’ailleurs seuls aptes à écouter un discours de politique générale de rupture » propose le candidat à la dernière présidentielle en rappelant que c’est cette assemblée qui a voulu prolonger le mandat du Président Macky Sall en reportant l’élection présidentielle de février 2024 en violation flagrante de la constitution.