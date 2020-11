Assemblée nationale : Le projet de budget 2021 arrêté à 4589,15 milliards de francs CFA, voté majoritairement par les députés.

Les parlementaires ont voté ce Jeudi, le budget de cette année qui aura à prendre en compte les exigences du pays dans un contexte de covid-19.



Comme chaque année, l'ouverture de la plénière a été observée par les ministre des finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo, de celui de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott et le ministre du travail, Samba Sy.



À la prise de leur parole, les députés ont globalement salué les éclairages des ministres précédemment cités, par rapport au déroulement envisagé du budget voté. Ils ont également reconnu que "cette période de pandémie et les difficultés qui y sont liées, demande qu'il y ait une utilisation efficiente et efficace des ressources financières". Ce qu'ils ont manifesté à travers le vote même si certains députés de l'opposition ont demandé "l'arrêt de cet examen de budget" car, le jugeant "impertinent".



Ces considérations diverses sur le budget faites par les parlementaires, ont été bien appréciées par les ministres Abdoulaye Daouda Diallo, Amadou Hott et Samba Sy. Ils ont également félicité tous les députés avant de leur souhaiter une bonne session budgétaire.