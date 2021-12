Assemblée nationale : Le ministre Moustapha Diop fait la situation du tissu industriel et rassure les parlementaires

Face aux députés pour défendre son budget de fonctionnement 2022, le ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries a dressé un bilan de la situation du tissu industriel sénégalais.



Un bilan marqué, selon le ministre par d'importants projets et programmes réservés exclusivement au développement industriel qui implique plusieurs secteurs, notamment l'agriculture et l'élevage.



Par ailleurs, le ministre a rassuré aussi les parlementaires quant à la mise en service des agropoles économiques et des pôles industriels qui jouent un rôle important en terme de création d'emplois...