Assemblée nationale : Le budget du ministère de la Justice est arrêté à 80.579.498.733 FCFA

Le ministre de la Justice s’est présenté ce jeudi 1er décembre 2022 pour défendre son projet de budget pour l’année 2023. Le budget alloué au professeur de droit constitutionnel, Ismaïla Madior Fall est arrêté à 80.579.498.733 FCFA.



Ce projet de budget du ministère de la Justice est subdivisé en 6 programmes. Ainsi, le premier concerne le pilotage, la coordination et la gestion administrative. Le second programme concerne la justice judiciaire qui s’est vu allouer un pactole de 16.626.052.867 FCFA. L’administration pénitentiaire s’est vu octroyer une enveloppe de 22.681.542.595 FCFA pour la gestion de cette administration.



L’avant dernier programme s’articule autour de la bonne gouvernance et des droits humains. Ce programme, s’est vu octroyer une enveloppe de 1.304.167.938 FCFA et le dernier porte sur le compte commerce de l'administration pénitentiaire.



Les députés ont démarré la séance par des observations sur le rapport lu par l’un des rapporteurs.



La séance se poursuit...