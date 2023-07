Assemblée nationale : La dissolution au cœur des échanges du comité de suivi du dialogue national

Après la clôture des travaux qui ont été soumis au président de la République Macky Sall, le comité de suivi du dialogue national s’est réuni hier aux fins de discuter de points cruciaux tels que : la dissolution de l’Assemblée et le statut du chef de l’opposition. Dans sa parution de ce mercredi, le journal « Les Echos » informe que le comité de suivi a acté le changement de l'article 87 de la constitution, relatif à la dissolution de l'Assemblée nationale.



Le comité de suivi mis en place a acté hier la position consensuelle des différents pôles sur la nécessité de changer l'article 87 de la constitution sénégalaise, qui traite les conditions de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est dans cette perspective qu'ils sont tombés d'accord pour enlever l'alinéa 2 de l'article 87, qui stipule: «Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature».





L'article en question donne désormais au président de la République le droit de dissoudre le parlement bien avant les deux premières années de la législature. «Le président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l'Assemblée nationale. Tout comme les articles L'29 et L30, le changement de l'article 87 de la constitution va lui aussi passer à l'Assemblée nationale pour être entériné.