Assemblée nationale / Fatma Diop au ministre Moustapha Diop : "On ne peut pas parler d'émergence sans développement industriel"

La parlementaire est absolument convaincue que l'émergence passe par le développement industriel.

"Monsieur le ministre, on ne peut pas parler d'émergence sans développement industriel. Ce qui montre l'importance qu'occupe votre département dans le plan Sénégal émergent", souligne Fatma Diop.

Par ailleurs, la parlementaire plaide pour une meilleure assistance des populations de la commune de Mbacké, notamment les acteurs industriels.

"La commune de Mbacké vous attend, monsieur le ministre pour le développement du tissu industriel de cette zone. Car, nous n'avons pas de mer, encore moins de port et nous vivons du commerce et de l’agriculture", renseigne la parlementaire Fatma Diop...