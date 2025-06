Assemblée nationale : Ces pratiques que Guy Marius Sagna reproche à ses collègues

Dans un long texte publié sur sa page Facebook, le député Guy Marius Sagna formule des reproches à ses collègues députés, concernant des pratiques qui, selon lui, doivent disparaître avec l’ancien régime.



« Nous devons rompre avec des pratiques d'un autre âge non conformes à l'exigence de rationaliser les dépenses de notre État », a-t-il fait savoir en énumérant « la distribution de Sukëru koor à l'Assemblée nationale aux députés par son groupe parlementaire, le montant de l'appui financier aux groupes parlementaires par l'Assemblée nationale sans pièces justificatives ni compte rendu fait aux membres de mon groupe parlementaire et à l'Assemblée nationale, la distribution aux députés de billets de pèlerinage à des lieux saints, la non consultation des députés par l'Assemblée nationale et par son groupe parlementaire sur des questions importantes dont la problématique de l'achat ou non de voitures aux députés n'est qu'une illustration des retards importants de l'Assemblée nationale et de sa Commission comptabilité et contrôle - dont il membre… » Le député rappelle à ses collègues que « ces pratiques ne sont pas celles de PASTEF ».