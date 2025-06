Assemblée nationale - Bara Dolli Mbacké dénonce le populisme et salue la fermeté d’Ismaïla Diallo face à Guy Marius Sagna

Cheikh Bara Dolli Mbacké, ex-député et figure politique majeure, a vivement dénoncé lors d'une récente apparition publique les frictions présentes à l'Assemblée nationale, en soulignant les attitudes de certains parlementaires tels que Guy Marius Sagna et Ismaïla Diallo. D'après lui, les disputes internes et les controverses inutiles ne font que dévier l'attention des véritables enjeux du Sénégal, à savoir les inondations, le chômage et la misère. « Ces députés sont censés résoudre la situation du pays, pas se perdre dans des querelles superflues », a-t-il affirmé.







Bara Dolli se souvient de ses deux précédents mandats au cours desquels il estimait que l'Assemblée avait toujours une pertinence, à l'opposé de la situation actuelle où il perçoit une absence « très remarquée » et un « manque de goût ». Il ne fait pas de concession à Guy Marius Sagna, le critiquant pour son manque de cohérence et sa tendance au populisme, notamment en ce qui concerne les discussions sur les indemnités journalières et les bons d'essence. Pou lui s'agissant des Soukerou Koor et autres appuis, la plupart des députés les redistribuaient aux populations qui en avaient le plus besoin, d’ailleurs pour lui c’est ce que beaucoup ont fait. « Lorsqu'on lui remettait ses 900 000 francs comme bons d'essence, il n'exprimait pas de commentaire. Mais maintenant qu'il détient le pouvoir, il dénigre tout. Ce populisme est une trahison », déclare-t-il fermement.







Par contre, il loue Ismaïla Diallo pour sa position courageuse et El Malick Ndiaye pour son leadership durant cette crise. Pour finir, Cheikh Bara Dolli regrette la médiocrité des discussions parlementaires contemporaines, en particulier sur des sujets cruciaux tels que la loi de finances, où il considère que les députés ne remplissent plus leur fonction de surveillance. Il mentionne même la rareté des missions officielles auxquelles il a pris part durant son mandat, soulignant son unique voyage au Qatar pour une vérification concernant la Coupe du Monde. Avec cette déclaration, Bara Dolli plaide pour un retour à la responsabilité politique, loin des actions populistes superficielles, afin de véritablement défendre les intérêts du peuple sénégalais.