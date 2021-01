Assemblée générale UFOA / A : Augustin Senghor et Ahmed Yahya ont partagé le même vol en direction de Praia.

Le président de la fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor et son homologue de la fédération mauritanienne de football, Ahmed Yahya, ont voyagé ensemble à bord de l'appareil HC-207 de la compagnie Air Sénégal. Un voyage de courte durée de l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) en direction de la capitale du Cap-Vert, Praia.



Au-delà de l'escapade aérienne qu'ils partagent en direction de l'assemblée générale de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA / A), les deux hommes qui briguent tous les deux la présidence de la confédération Africaine de football (CAF), sont plus que jamais au coude à coude. La cérémonie officielle de l'AG de l'UFOA / A, risque de nous réserver beaucoup de surprises ce samedi 23 janvier.



À ne pas en douter les ficelles seront tirées de part et d'autre pour convaincre le maximum de présidents de fédérations, dans la zone UFOA A (Neuf au total.)