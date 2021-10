Assemblée générale COP 8 / UNESCO : Le ministre des sports, Matar Bâ exhorte ses pairs à redoubler d'efforts pour lutter contre le dopage.

Le ministre des Sports du Sénégal, Monsieur Matar Bâ, est depuis mardi dernier au siège de l’Unesco à Paris, pour le compte de l’assemblée générale de la COP 8 (Conférence des Parties à la convention internationale contre le Dopage dans le sport (COP 7). En sa qualité de vice-président de la COP 7, le ministre sénégalais y représente le continent africain.



C'est ainsi qu'au nom de ses pairs, il est revenu sur l'opportunité qui était offerte au Sénégal d’abriter pour la première fois en terre africaine la deuxième réunion formelle du Bureau de la COP ainsi que le premier dialogue ministériel de haut niveau avec les ministres de la CEDEAO en février 2021 à Dakar. "Un dialogue qui, selon le ministre, a été un moment fort de partage sur les défis majeurs liés à la Covid-19 et les attentes des gouvernements africains par rapport à la Convention."



D'après le compte rendu parvenu à Dakaractu, Mr Bâ s’est aussi réjoui des résultats positifs de ce dialogue stratégique et politique de haute portée pour la région ouest africaine pour la relance de la coopération et l’échange d’expérience au niveau régional.



En outre, l’adoption des règles nationales antidopage tel que recommandée par l’AMA, ont été approuvées par la plupart des États de la région.



Par ailleurs, plusieurs échanges avec l’AMA portant sur le suivi des résolutions du dialogue ministériel a permis de discuter des défis et des enjeux du moment, a souligné Matar Bâ.



Dans le cadre du renforcement et du rôle que doit jouer la région africaine dans le programme mondial antidopage, Matar Bâ a lancé un appel à toutes les parties prenantes présentes à l’assemblée générale, malgré les incertitudes et les difficultés du contexte mondial de la pandémie, à œuvrer pour l’atteinte des objectifs de la Convention.



Enfin, le ministre des sports a salué l’engagement de tous à porter haut les valeurs et les idéaux d’une pratique saine du sport qui promeut la santé, l’équité des sportifs du monde entier. Il est convaincu que l’Unesco continuera d’apporter son soutien à la communauté mondiale, pour l’atteinte des objectifs de la convention en particulier dans la conjoncture économique et financière actuelle.



Rappelons que la COP 7 qui est de deux ans, a pris fin ce mardi et à compter de ce mercredi, se déroulera l’élection du bureau de la COP 8 avec de fortes chances pour le Sénégal de voir son mandat reconduit...