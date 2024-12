Assemblée Nationale : Une législature qui promet un nouveau souffle ( Ministre, Yankhoba Diémé)

À l’issue de la ratification des listes des membres des commissions permanentes à l’Assemblée nationale, le ministre Yankhoba Diémé a marqué l’événement par un discours empreint de reconnaissance et d’optimisme pour la nouvelle législature. Dans une intervention captivante, il a salué l’équilibre entre expérience et jeunesse qui caractérise cette nouvelle composition parlementaire.





Le ministre a tenu à rendre un hommage appuyé aux doyens, notamment Alla Kane, figure emblématique de la sagesse parlementaire. « J’ai senti que le changement, au moins du point de vue physique, est déjà là. Mais c’est une législature qui a vécu toutes les difficultés et je rends hommage à tous ceux que j’ai trouvés ici », a-t-il déclaré. Selon lui, les anciens incarnent une continuité essentielle dans la gestion des défis nationaux. Citant un adage wolof, « Ndékké mak bakhna bayi ci réw » (l'expérience des anciens est un atout précieux pour le pays), Diémé a souligné la pertinence du choix de maintenir des profils aguerris au sein de l’hémicycle.



Le ministre a également révélé que le doyen Alla Kane avait initialement hésité à rejoindre cette législature, avant de finalement accepter et d’apporter sa contribution. « Bravo pour ce que vous avez fait lors de l’installation », a-t-il lancé à son égard, en insistant sur l’importance de cette expérience pour guider les plus jeunes députés.



Un nouveau souffle porté par les jeunes



Parallèlement, Diémé a salué l’apport des jeunes parlementaires, symboles de renouveau et d’ambition. Selon lui, ce mélange générationnel offre une dynamique unique pour relever les défis contemporains. Ce pari sur la complémentarité entre les anciens et les jeunes vise à concilier la sagesse des uns avec l’énergie et l’innovation des autres.



Une législature à la croisée des chemins



Le ministre a également rappelé les nombreuses épreuves traversées par l’Assemblée nationale, tout en soulignant les efforts déployés par ses membres pour répondre aux attentes du pays. « Le Sénégal avait besoin de tous », a-t-il insisté, en appelant à une collaboration encore plus forte pour cette nouvelle ère parlementaire.