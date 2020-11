Assemblée : La députée Aminata Diao « descend » en flammes Cheikh Abdou Mbacké.

Les critiques virulentes du député Cheikh Abdou Mbacké à l’encontre du Directeur des Domaines El Hadj Mamadou Diao ne sont pas restées sans réponse à la hauteur des attaques. Sa collègue Aminata Diao Baldé est montée d’un cran pour défendre son mentor. Selon elle, le comportement du député Cheikh Abdou Mbacké, est simplement vil et indigne d’un parlementaire. « Il montre à travers ce comportement qu’il fait du business sur son mandat de Député. Il utilise la tribune des plénières comme moyen de pression et de règlement de comptes », a-t-elle accusé.



« Les attaques contre à Elhadj Mamadou Diao dit Mame Boye, Directeur des Domaines, symbolisent cette façon éhontée de faire de la politique », a-t-elle aussi soutenu. Les propos « mensongers et faux » du parlementaire du groupe libéral, ne pourront pas ternir l’image de Mame Boye Diao qui a la confiance du Président Macky Sall et qui assume avec beaucoup de rigueur et de responsabilité ses fonctions très importantes dans la mise en œuvre du PSE, a aussi indiqué Mme Baldé.



Pour rappel, Cheikh Abdou Mbacké avait lors du passage du ministre du Budget, presque accusé le Directeur des Domaines d’enrichissement illicite.