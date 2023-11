Assemblée Générale : Le comité de supporters « Allez Casa » tient son nouveau président !

Le Casamance Sporting Club, notamment son Comité de supporters « Allez Casa » section Dakar, a tenu son Assemblée Générale ordinaire de renouvellement ce dimanche, à l’École Normale Supérieure de Dakar. Après deux mandats, Malamine Tamba a décidé de céder le fauteuil à son successeur Djibril Guèye.

En effet, à l’issue de la séance, le président sortant, Malamine Tamba a rendu le tablier. Désormais, c’est Djibril Guèye le nouveau président de « Allez Casa » section Dakar. Une information rendue publique par voie de communiqué dont nous vous livrons l’intégralité…

« En ce jour, l’histoire retiendra que le Président sortant Malamine Tamba a décidé de ne pas briguer un 3e mandat après 2 mandats à la tête de Allez Casa National et de Dakar. Cette décision a été d'ailleurs annoncée par l'intéressé bien avant la tenue de cette Assemblée Générale. Les rapports moral, financier et d'activités 2019- 2023 ont été présentés et adoptés à l'unanimité par l'Assemblée Générale. L'assistance a tenu à remercier Malamine Tamba pour avoir transformé et hissé le Comité Allez Casa au plus haut niveau du football africain. À la suite d’un processus électoral inclusif, credible et transparent, Monsieur Djibril Guèye est élu président de Allez Casa section Dakar. »