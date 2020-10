Arts-martiaux : Metsmar une école de self défense pour lutter contre les agresseurs.

Depuis la recrudescence des agressions et rapts au Sénégal, les citoyens ne dorment plus à poings fermés et la peur gagne tout le monde. Dans certains quartiers ou villes de Dakar, les populations ont la peur dans le ventre de peur de recevoir les assauts des agresseurs. C'est pourquoi les maîtres des arts-martiaux ont commencé à créer des écoles de self-défense.



Me Alioune Badara Sène, Fondateur et créateur de Metsmar explique que « la Metsmar (Méthode de défense et de sécurité martial art) est une nouvelle technique de défense contre toute attaque à main armée. Cette nouvelle technique est basée sur les différentes techniques des arts martiaux », explique le Senseï.



Cependant, il évoque qu'il y a d’autres écoles qui sont nées. Il s’explique : « Les écoles de self défense sont devenues très nombreuses. C'est la recrudescence des agressions qui est à l'origine de la création de ces écoles aux Sénégal. Les citoyens viennent en masse pour apprendre. Nous ambitionnons le pérenniser et l'ouvrir dans toute l'étendue du pays.... »