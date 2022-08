Artisanat : En conseil des ministres, le président exprime les urgences de l'heure pour les artisans.

Lors du conseil des ministres de ce mercredi 3 août 2022, le président de la République a insisté dans sa communication sur la revalorisation du métier de l’artisanat.



Le Chef de l’État a exhorté le ministre de tutelle à prendre en charge et de façon urgente certains points qui lui tiennent à cœur, tels celui : de moderniser et transformer les chambres des métiers ; de consolider la vocation d’excellence du Centre de Formation artisanale (CFA) de Dakar ; de finaliser un programme national de réalisation de centres artisanaux modernes dans chaque capitale départementale ; de relancer le projet du Mobilier national et de renforcer la place des artisans dans l’exécution de la commande publique.



Toutefois, le Président de la République a demandé, au gouvernement de veiller à la finalisation des études relatives à la création fonctionnelle d’un Comptoir national de commercialisation de l’Or en concertation avec les bijoutiers. Une demande sociale des artisans qui veulent bénéficier de l’or qui est exploité à Kédougou.



En outre, le chef de l’État a invité le ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel à accélérer le processus d’adoption, avant fin septembre 2022, de la Stratégie nationale de Développement de l’Artisanat (SNDA).