Arrivée des Lionceaux : « Cette victoire, le peuple sénégalais et moi la désirions » (Malick Daf, coach U20)

L’équipe nationale U20 du Sénégal, championne d’Afrique, a fait un parcours exceptionnel qu’on peut qualifier de sans-faute, en ne prenant aucun but et en étant la meilleure attaque de la compétition. Ainsi, à l’arrivée des Lionceaux ce 13 mars à l’aéroport militaire LSS, le coach sénégalais de l’équipe U20 Malick Daf a affirmé que la défense sénégalaise était l’une des pièces maîtresses du triomphe dans cette CAN U20 : « La meilleure des choses, c’est d’avoir une bonne défense avant d’attaquer ». À cet effet, le coach ajoute que cette victoire, était son désir ainsi que celui du peuple sénégalais..