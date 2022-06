Arrestation des leaders de Yewwi Askan Wi : La ferme réaction du ministre de la justice, Me Malick Sall.

Au lendemain de la manifestation non autorisée de la coalition Yewwi Askan Wi, qui a été suivie de l’arrestation de leaders tels Déthié Fall, le mandataire national de ladite coalition, Mame Diarra, députée de la diaspora et du maire de Guédiawaye Ameth Aïdara, le ministre de la justice garde des sceaux est sorti de sa réserve pour mettre en garde les leaders de l'opposition. « Quand on viole la loi, on doit en assumer les conséquences tout simplement. On a besoin de paix dans ce pays. Si on brûle le pays, on le brûle pour tous.

Je pense que quelqu’un à qui Dieu a confié la mission de chef religieux ne peut pas assister à certaines choses sans réagir », a déclaré Me Malick Sall, en marge de la Ziarra annuelle de Thierno Mouhamadou Lamine Ka à Guédiawaye…