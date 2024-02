Arrestation de Rose Wardini : le Colonel Wardini va à la rescousse de sa petite soeur

Colonel à la retraite, Antoine Wardini a tenu à défendre sans concession, sa petite sœur, Rose Wardini, candidate à la présidentielle, qui est accusée d'avoir une double nationalité.

" Je le jure sur ma vie, Rose Wardini qu'on accuse de ceci ou cela n'a pas de père français, n'a pas de mère française, n'a aucun frère français et n'a aucune soeur française. Rose Wardini ma sœur qui est candidate à la présidentielle n'a aucun bien en France, vous pouvez vérifier si vous voulez. Elle n'a jamais servi dans le gouvernement français, n'a jamais travaillé pour le gouvernement français. Elle n'a pas été à l'école française, ni ses enfants, ni ses parents. Tout ce que Rose a fait, c'est au Sénégal. Tout ce que Rose a eu, c'est au Sénégal qu'elle l'a eu. Ma maman est de Mbacké. Si vous voulez savoir qui est Rose Wardini, allez à Mbacké et au village de Latmingué. Rose n'a jamais vécu en France, n'a jamais travaillé pour la France, n'a jamais servi les intérêts des français", a fait savoir le colonel Wardini, qui faisait face à la presse.



Colonel Wardini est revenu sur les qualités qui font que sa sœur a voulu briguer les suffrages des sénégalais. "Rose a toujours été dans l'humanitaire, elle a toujours travaillé dans l'humanitaire. Une dame brave qui a tout eu à la sueur de son front. C'est une femme qui n'a jamais géré un poste de l'État. Elle a toujours donné son argent pour aider et elle n'a pas hérité de son argent. Elle n'est pas née riche. On a traversé le désert, on a souffert! Ma mère nous a aidé et on a réussi. C'est une femme qui aide les femmes, qui a contribué au social au Sénégal", révéle-t-il...