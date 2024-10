Arrestation de Bougane à Bakel pour « refus d'obtempérer » : les explications de la Gendarmerie…

La division de la communication et des relations publiques de la Gendarmerie a donné sa version des faits suite à l'interpellation du leader de Gueum sa Bopp et membre de la coalition Sam Sa Kaddu, Bougane Gueye Dany sur la route de Bakel, ce samedi 19 octobre 2024, pour « refus d'obtempérer ». Ainsi, dans un communiqué rendu public, la Gendarmerie revient sur les circonstances ayant abouti à l'arrestation de Bougane. La Gendarmerie informe que le procureur de Tambacounda a été informé.



« Ce samedi 19 octobre 2024 vers 13 heures 40 minutes, la brigade de gendarmerie territoriale de Bakel a procédé à l'interpellation de Bougane Guèye Dany, pour refus d'obtempérer. »



L'intéressé en provenance de SEMME se rendait à Bakel. Arrivé au niveau du poste de Gendarmerie de Bondji, son cortège composé de 13 véhicules a été arrêté par les gendarmes. Ils lui ont notifié qu'il devait marquer un arrêt momentané pour des raisons de sécurité, afin de laisser passer le convoi de son excellence, le président de la République. Ensuite, il pourrait continuer sa route après le départ de l'Autorité.



Monsieur Bougane Gueye Dany a catégoriquement refusé de se conformer aux instructions des Gendarmes. Il a décidé de passer le barrage en force, en invitant le reste du cortège à le suivre.



Ainsi, le commandant de la compagnie de la Gendarmerie de Bakel a fait intervenir un peloton de l'Escadron de Surveillance et d'Intervention (ESI) en renfort, pour intercepter le convoi au niveau du port de Tourime, un village situé à 12 km de Bondji, sur la route de Bakel.



Le commandant d'Unité a fait procéder à l'interpellation de monsieur Bougane Guèye Dany, pour refus d'obtempérer. Il a été conduit aussitôt auprès de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, à la Brigade de gendarmerie de Bakel.



Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Tambacounda a été informé.