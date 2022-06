Arrestation de Abdou Mbacké Bara Dolly : La coalition « Yewwi Askan wi » exige sa libération immédiate et sans condition

La coalition « Yewwi Askan Wi » a dénoncé l’interpellation d’un de ses membres, en l’occurrence Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly.

Après avoir été placé sous mandat de dépôt, l'honorable député et membre de la coalition « Yewwi Askan Wi » de Mbacké va passer sa première nuit à Rebeuss. Raison pour laquelle ses camarades de coalition sortent leurs griffes à travers un communiqué parvenu à la rédaction : « Nous appris avec stupéfaction, l'arrestation et la mise sous mandat de dépôt de l'honorable député Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly. Comme à l'accoutumée, le garde des sceaux et le procureur ont procédé à une entorse du droit et de la loi pour l'accomplissement d'une sale besogne, sur injonction de Macky Sall.

À la suite d'autres leaders de l'opposition politique, l'honorable député Cheikh Abdou Mbacké est victime de pratiques sélectives de la justice sénégalaise. »

Dans la même veine, la coalition Yewwi Askan Wi se désole des propos outranciers, agressifs, ou menaçant la cohésion nationale proférés par des responsables de la coalition au pouvoir et qui ne sont ni dénoncés, ni poursuivis encore moins sanctionnés par l'autorité judiciaire compétente. La coalition de l’opposition évoque le cas de Ahmed Suzanne Camara qui a récemment fait une vidéo pour menacer publiquement Ousmane Sonko de mort.

Constatant la passivité de l’autorité face à cette situation, la coalition Yewwi Askan Wi apporte son soutien au député et exige sa libération immédiate et sans condition...