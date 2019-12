Armée sénégalaise : Des armes modermes pour toutes les unités des armées et de nouvelles tenues annoncées (Général Cheikh Guèye).

Après avoir inauguré ce mercredi de nouveaux bâtiments au camp militaire Sémou Djimith de Kaolack, le chef d'Etat-major général des armées, le général Cheikh Guèye, a annoncé que des efforts sont en train d'être faits pour mettre le soldat dans de bonnes conditions de vie et de travail. "Le programme de renouvellement des armes se poursuivra pour, à terme, doter toutes les unités des armées d’armes modernes. La nouvelle tenue de combat, beaucoup plus adaptée, sera bientôt généralisée dans les unités. Il en est de même de l'effectivité d'ici avril 2020 du changement de la tenue au niveau de l'armée de terre…"



Le Cemga d'exhorter nos soldats à demeurer des militaires professionnels au service de la République, toujours prêts au sacrifice suprême, toujours prêts aussi à cultiver l'excellence, gage de succès et d'efficacité...