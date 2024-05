Armée-Tambacounda: La Zone militaire N°4 reçoit 42 véhicules des mains du CEMGA (Dirpa)

L'Armée renforce la zone militaire n° 4 en véhicules de terrain. Selon le post de la Direction de l'Information et des relations publiques des Armées (Dirpa) sur X (ex twitter), le Chef d’état-major général des Armées a remis ce jour 42 véhicules aux unités de la Zone militaire n°4 à Tambacounda. Le Général Mbaye CISSÉ a procédé au lancement de la formation à la conduite et à la maintenance de ces véhicules nouvellement acquis.