Argentine : Mascherano met fin à sa carrière professionnelle.

Après son départ du FC Barcelone pour rejoindre depuis janvier l'Estudiantes de La Plata, Javier Mascherano a décidé de mettre fin à sa carrière professionnelle.







« Je veux annoncer qu'aujourd'hui, je prends ma retraite du football professionnel, je tiens à remercier ce club qui m'a donné l'opportunité de terminer ma carrière en Argentine », a confié le joueur argentin lors d'une conférence de presse.







Il poursuit : « il est temps de terminer à cause de choses arrivées sur le plan personnel et après y avoir réfléchi pendant tout ce temps, le plus correct est de finir aujourd'hui ».







L'ancien joueur de West Ham United (2006-2007), de Liverpool (2007-2010) et du FC Barcelone (2010-2018) a remporté cinq titres de champion d'Espagne (2011, 2013, 2015, 2016, 2018) et deux Ligues des champions (2011, 2015) avec les Blaugrana. Sélectionné à 147 reprises avec l'Albiceleste (3 buts), un record dans l'histoire de la sélection, il a atteint la finale de la Coupe du monde 2014, perdue contre l'Allemagne (0-1 ap). Sa dernière cape remontait au 30 juin 2018 face à la France, en huitièmes de finale du Mondial (3-4).