Arène nationale : Revivez le show extraordinaire d’Eumeu Sène…

L’ambiance était au rendez-vous ce week-end. En effet, une journée d'hommage à un grand sportif, un fils digne de Pikine, Samba Sarr, avait été organisée. Le grand champion de Pikine, l’ex roi des arènes et plusieurs autres jeunes lutteurs sont venus à la journée. Eumeu Sène a profité de cette manifestation pour d’abord échanger avec ses fans et ensuite faire étalage de sa forme physique et avertir ses adversaires.