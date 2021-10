Arène nationale / Lirou Diane et Yawou Dial se donnent en spectacle : « Guémign gui la Matt... »

L’ambiance était au rendez-vous ce week-end. En effet, le combat épique opposant Kalmandour et Eumeu Sène Junior a régalé les férus de lutte. Les champions Lirou Diane et Yawou Dial ont profité de cette ambiance pour d’abord échanger avec leurs fans et ensuite faire étalage de leur forme du moment.