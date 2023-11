Arène nationale : Grosse victoire de Alboury qui corrige Kéweul en quelques minutes !

Il n’a fallu que quelques petites minutes à Alboury pour s’imposer face à son adversaire du soir, Kéweul. Comme il l’avait annoncé, le combat fut expéditif et la chute n’a souffert d’aucune contestation. Dans une arène nationale surchauffée, les deux lutteurs ont à peine observé un petit round d’observation avant que Alboury ne déclenche les hostilités. Une bagarre suivie d’un accrochage entre les deux lutteurs qui vont se retrouver dans une position très délicate. Plus puissant et avec plus d’allonge, Alboury a déjoué la prise de Kéweul avant de le plaquer au sol, la tête en premier...