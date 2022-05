Arbitrage : Un quatuor marocain pour Sénégal-Bénin qui pourrait se jouer à huis clos.

Le Sénégal sera opposé aux Écureuils du Bénin pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. L’identité des arbitres qui officieront pour ce match attendu par les observateurs du football est révélée. La CAF a choisi un quatuor d’arbitres marocains pour mener ce match opposant Lions et Écureuils.



Il s’agit de Karim Sabry, de Yahya Nouali, Hamza Naciri et de Jalal Jayed. La rencontre aura lieu le 3 juin 2022 à 19 heures au Stade Me Abdoulaye Wade.

Si les sanctions de la FIFA se confirment, les Lions vont jouer sans leur public.



Le champion d’Afrique en titre, le Sénégal, partage le groupe L des qualifications à la CAN Côte d’Ivoire 2023, avec le Bénin, le Rwanda et le Mozambique.