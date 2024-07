Après son audition à la gendarmerie de Keur Massar : Lat Diop récuse les accusations et introduit une citation directe contre son accusateur

L'ancien ministre des sports a tenu à s'adresser aux sénégalais, à la suite de son audition à la gendarmerie de Keur Massar.



Lat Diop dit être encore victime d'une accusation mensongère. Après avoir rappelé les multiples accusations à son encontre visant à ternir son image. "Je suis un fonctionnaire, un administrateur civil de classe exceptionnelle. J'ai travaillé pour mon pays et je me suis battu pour ce pays et rien ne pourra me détourner de cet objectif", a-t-il pesté.



Avant d'annoncer avoir introduit une citation directe contre celui qui l'accuse d'avoir tenté de lui confier la somme d'1 milliard de Fcfa. "On ira au tribunal et l'affaire sera tirée au clair."