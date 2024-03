Après leur audience au Palais, Amadou Bâ adresse un message au Président Macky Sall…

Tout est bien qui fini bien ! Après avoir tenu en haleine une grande partie de la population suite à l’annonce de son entretien avec le Président Macky Sall, l’épisode Amadou Bâ - Macky Sall est en train de connaître un dénouement heureux. Maintenant que tout est clairement défini pour soutenir davantage le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans cette campagne présidentielle, Amadou Bâ a chaleureusement remercié le président de ladite coalition. « La confiance et le soutien du Président Macky Sall nous ont porté là où nous sommes aujourd’hui ! Je tenais à le remercier en tant que président de la coalition Benno Bokk Yaakaar et je vous demande d’en faire autant » a déclaré l’ancien Premier ministre lors de son meeting à Louga, ce mercredi, en présence du directeur général de L’Onas, Mamour Diallo et de la présidente du CESE, Aminata Mbengue Ndiaye….