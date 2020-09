Après l’agro-alimentaire : Aziz Ndiaye se lance dans l’immobilier.

L’opérateur économique Abdou Aziz Ndiaye se lance dans l’immobilier. Le patron de ABC qui commercialise l’huile « J’adore » est en train de construire une cité dans la petite côte. Une cité riche de villas de plus de 800m2 chacune avec piscine et jardin à Ngaparou dans la commune de Saly. Un programme d’un immeuble de R+10 est dans les projets de SBS qui sera construit par des turcs avec des appartements de haut standing.



La SCI/SBS, à peine fondée, se signale avec cette magnifique réalisation d’une cité qui sera livrée dans 8 mois exactement.



Abdou Aziz Ndiaye, après avoir fait ses preuves dans l’agro-alimentaire, tente un nouveau challenge, qui est l’immobilier. Tout ça, dans l’esprit d’être utile à son pays mais aussi ses concitoyens.



Des villas accessibles et à des prix imbattables sont les signes distinctifs de sa volonté de participer au développement du pays.



Nous lui souhaitons bon vent...