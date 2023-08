Après l'affaissement des 8e et 9e étages d’un immeuble à la Cité Keur Gorgui( VDN ): Le septième se fissure et amplifie les dégâts

Comme nous l’avons souligné hier, les 8e et 9e étages d’un grand immeuble en construction à Cité Keur Gorgui en face de l’autopont sur la voie de dégagement nord (VDN), près du bâtiment du groupe financier africain NSIA, se sont effondrés. Mais les dégâts ne se sont pas limités à ces deux étages. Le septième étage se fissure progressivement.







Selon nos informations, cet immeuble qui appartient à NSIA Groupe qui s’active en assurance et banque, est construit par le Consortium D’Entreprise (CDE). Qui se dit leader dans le domaine des bâtiments et des travaux publics ainsi que dans la réalisation d’ouvrages au Sénégal.