Après avoir hypnotisé un émigré : le tradipraticien Serigne Ch. B. N "Def Guiss" condamné à 2 ans de prison pour escroquerie portant sur la somme de 14 millions de francs

Le tradipraticien Serigne Ch. B. N., dit "Def Guiss" est dans de sales draps. Il est poursuivi pour escroquerie portant sur un montant de 14 millions de francs Cfa au préjudice d'un émigré résidant aux États-Unis.

Placé sous mandat de dépôt depuis le 16 février, il a comparu devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar ce lundi 20 février pour escroquerie.

Il ressort de l'économie des faits que la partie civile, S. Mb Dème avait suivi une émission de télévision où le tradipraticien faisait la publicité de ses produits. Ainsi, le plaignant l'a contacté pour soigner son psoriasis. Par la suite, ce dernier lui avait envoyé des médicaments pour le traitement. En plus de cela, le prévenu lui a remis une bague en guise de cadeau. Depuis ce jour, le marabout l'avait hypnotisé et il exécutait tous ses désirs.

Devant le prétoire, la partie civile représentée par son petit frère revient sur les faits. "Mon frère voulait soigner son psoriasis. Ils se sont connus en novembre dernier. Et entre novembre et décembre, il l'a grugé de plus de 14 millions. Quand il lui a envoyé la bagueil a perdu la tête. Son épouse ne dormait plus la nuit, narre-t-il.

À son tour, le prévenu Serigne Ch. B. N. "Def Guiss" n'a pas contesté la remise des sommes de la part du plaignant. Mais, allègue tout de même que le demandeur avait loué ses services pour des prières mystiques. "Le plaignant m'a convoqué pour que je soigne sa femme qui avait des problèmes de sommeil à cause de son amant djinn "Faru Raap", a-t-il souligné. À l'en croire, il m'a remis une somme de 7 millions de francs Cfa pour "khalwa" qu'il devait faire pendant 11 jours. "Et les autres 7 millions, il me les avait donnés pour des prières", dit-il.

Après avoir reçu un acompte de 7 millions, à barre, la partie civile demande un reliquat de 7 millions 200.

Prenant la parole, le représentant du ministère public souligne qu'il est invraisemblable qu'une personne puisse remettre la somme de 14 millions de francs Cfa comme ça en étant conscient. "Il a hypnotisé la partie civile avec la bague qu'il lui avait remise. Selon le parquet, l'usage et les manœuvres frauduleuses sont établis. Suffisant, pour le parquet de demander que le mis en cause soit déclaré coupable et condamné à 2 ans dont 1 an de prison ferme.

La défense assurée Me Bachir Ndiaye et Me Diallo estiment qu'il n'y a aucun élément objectif pour asseoir le délit d'escroquerie. "Le prévenu a reçu l'argent et il s'est engagé à lui rembourser son argent", a plaidé la défense qui demande la relaxe au bénéfice du doute du chef d'escroquerie.

Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnel en premier ressort a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans assorti de sursis avec une amende de 7 millions 200 de nos francs pour dommages et intérêts.