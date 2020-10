Application "Gisnaako" : Un moyen innovant pour retrouver les enfants et papiers perdus durant le Magal.

Permettre aux enfants perdus de retrouver assez rapidement leurs familles et ou l'inverse, c'est ce que permet l'application "Gisnaako" mise sur pied par de jeunes sénégalais regroupés au niveau de la plateforme "Solution informatique facile" (SIFA), le but de "Gisnaako" est d'apporter une solution alternative, innovante et accessible. Les usagers de l'appli pourront ainsi, en un laps de temps, localiser les papiers (Carte d'identité, permis de conduire, passeport etc...) et ou les personnes perdues grâce à un système de reconnaissance faciale. Pour ce faire, Guédel Diouf qui nous a présenté le projet de préciser que le service est non seulement gratuit, mais aussi sous-tendu par un bénévolat. Facile d'utilisation, la plateforme qui est fonctionnelle depuis quelques semaines, est pour l'heure uniquement utilisée à Touba. "Gisnaako" pourrait s'étendre au niveau national selon le souhait de ses concepteurs.