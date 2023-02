Appel lancé aux jeunes par Sonko pour la résistance : Dr Babacar Diop et Idy reviennent sur les enjeux de la présidentielle 2019

L'appel lancé aux jeunes par le leader de Pastef, Ousmane Sonko pour leur demander de "rester prêts à tout moment et de ne pas écouter ceux qui tentent de les dissuader pour se battre" n'est pas partagé par le président Idrissa Seck.

En visite au domicile de Dr Babacar Diop pour lui présenter ses condoléances à la suite du rappel à Dieu du père du maire de la ville, Idrissa Seck est revenu sur les péripéties de la présidentielle 2019 qui ont failli faire basculer le pays dans une spirale de violences.

En effet, en 2019 lors de la proclamation des résultats provisoires, il avait convoqué les principaux leaders de l'opposition notamment Ousmane Sonko, Issa Sall et Me Madické Niang pour leur dire qu'il ne pourrait pas porter sur lui la responsabilité de mettre le pays à feu et à sang. Tous les jeunes n'attendaient que leurs mot d'ordre pour manifester dans les rues.

L'ancien Premier ministre leur avait révélé que " une autorité qui aspire à diriger ce pays ne doit pas le réduire en cendre et qu'il ne va jamais marcher sur des cadavres pour arriver au pouvoir".

Dr Babacar Diop qui a été reçu la même nuit par Idrissa Seck a confirmé ses dires : " lors des élections de 2019, je suis allé le rencontrer tardivement au point E car beaucoup de gens n'étaient pas satisfaits des résultats et voulaient semer le chaos. Quand j'ai dit à Idrissa Seck de sortir revendiquer les résultats. Il m'a carrément fait comprendre que sa responsabilité ne lui permettait pas que des gens meurent à cause de lui", a-t-il rappelé

Selon le maire de ville, Idy a droit à tous les honneurs à Thiès. "Je souhaite rebaptiser l'avenue Caen pour lui donner le nom d'Idrissa Seck car il a beaucoup fait pour Thiès. Nous ne sommes pas dans le même camp. S'il y a des gens qui ont marqué cette cité de leur empreinte indélébile c'est bien Idy et l'ancien maire de Thiès Feu Ousmane Ngom".

Le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck est notamment revenu sur la proposition qu'il avait faite à Dr Babacar Diop quand il s'apprêtait à entrer dans le gouvernement. Malgré le fait d'avoir décliner sa proposition, cela n'a rien entaché nos rapports.

Idrissa Seck a également magnifié les actes posés par le maire dans la cité du rail en moins d'un an à la tête de la municipalité.