Appel d’offres à turbulence : Woodside visée par une procédure explosive après un marché à 19 milliards de F CFA !

Un nouveau front judiciaire s’ouvre contre le géant pétrolier Woodside Energy, opérateur du projet Sangomar. Selon des informations exclusives publiées par le journal Libération, la société Noordzee Helikopters Vlaanderen-West Africa (Nhv-Wa), basée au Sénégal, menace d’engager des poursuites lourdes à l’encontre de Woodside, après plusieurs années de bras de fer autour d’un appel d’offres portant sur le transport aérien offshore.







Un marché à 1,6 milliard F CFA/mois… jamais concrétisé





Tout commence en 2020, lorsqu’un appel d’offres est lancé par Woodside pour la mise à disposition de trois hélicoptères destinés à transporter personnel et fret vers la plateforme pétrolière de Sangomar. Nhv-Wa, entreprise à capitaux sénégalais, belges et américains, soumet alors une offre technique et financière conforme aux exigences. Mieux encore, la société est retenue, et un contrat d’un montant mensuel de 1,6 milliard F CFA lui est notifié.







Conformément à la procédure, aucun recours n’est formulé par les autres soumissionnaires, ce qui rend légalement valable le marché. Forte de cette adjudication, Nhv-Wa investit près de 5 milliards F CFA : embauche de personnel qualifié, location de bureaux, acquisition de terrains, construction d’un hangar à l’AIBD pour 2 milliards F CFA, maintenance des hélicoptères, démarches d’obtention d’un permis d’exploitation… Bref, une préparation rigoureuse.







Mais coup de théâtre : Woodside refuse de signer le contrat, sans explication solide.







Des pressions et un décret à controverse









Interpellée sur son silence, Woodside évoque des pressions d’autorités de l’ancien régime, sans jamais produire de preuves concrètes. Pourtant, lors d’une réunion au ministère du Pétrole et des Énergies, le 22 décembre 2020, la ministre de l’époque assure que l’État n’a exercé aucune influence pour bloquer la signature du contrat.







Nhv-Wa dénonce alors un sabotage orchestré : un décret (n°2020-2335 du 9 décembre 2020), imposant de nouvelles exigences pour les transporteurs aériens dans les zones pétrolières, aurait été taillé sur mesure pour les exclure. Pis encore, Libération révèle que les autorités d’alors ont souscrit dans le capital de Heliconia, le concurrent initialement recalé… mais finalement choisi de gré à gré.







Une décision que Nhv-Wa qualifie de violation flagrante des principes de concurrence et des droits acquis. Elle estime que ce décret ne saurait s’appliquer rétroactivement à un contrat déjà finalisé avant sa promulgation.







Procédure imminente : Woodside dans le viseur









Face à ce qu’elle considère comme une mise à l’écart abusive et illégale, Nhv-Wa multiplie les démarches amiables… en vain. Le 19 juin 2025, la société a adressé une mise en demeure à Woodside, préalable à une procédure judiciaire qui pourrait ébranler l’opérateur australien au Sénégal.







Selon les avocats de Nhv-Wa, l’objectif de Woodside était clair : substituer leur cliente à Heliconia, une société initialement disqualifiée, dans des conditions jugées opaques.