Apparition du croissant lunaire à Dakar, Palmarin et dans plusieurs localités du pays : La Korité célébrée demain au Sénégal.

La fête musulmane marquant la fin du mois de Ramadan et communément appelée l’Aïd El Fitr, sera célébrée demain lundi au Sénégal.



Cette célébration religieuse correspondant au début du mois Chawwal et qui devra être célébrée en même temps que l’Arabie Saoudite, le Sénégal et beaucoup de pays du monde. Ceci après l’apparition de la lune dans certaines localités du Sénégal comme à Dakar et Palmarin, cette partie du Sénégal située dans le Sine-Saloum, entre Joal Fadhiout et Djifer.



Notons que ce dimanche, une partie du Sénégal a célébré la fête de la Korité après avoir observé la rupture hier.